«Ванна НАТО» и угроза от РФ: как может сложиться судьба Балтийского моря?

Предполагалось, что присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу сделает Балтийское море «ванной НАТО». Тем не менее в европейских кругах признают, что Россия без труда одержит верх в этом регионе, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на Frankfurter Rundschau.

«По данным Бундесвера, Москва может вытеснить НАТО из Балтики. В своем последнем докладе о военно-морской обстановке Kurs Marine Бундесвер пишет в целом: „Ситуация на море еще больше ухудшилась, и угроза, исходящая от усиления военной мощи России, значительно возросла в последние годы“. А конкретно о море, граничащем как с Германией, так и с Россией: „Опасность становится все более конкретной в регионе Балтийского моря“», — отмечается в материале.

Также утверждается, что целью Москвы может быть первоначальное вытеснение НАТО из Балтийского моря и установление военно-морского и воздушного суверенитета. Благодаря современным системам вооружения Россия может прервать критически важные логистические цепочки, связывающие союзников Германии в Балтике и Скандинавии, отрезать их территории в Балтийском регионе и, при наихудшем сценарии, захватить их, добавили в немецком издании.

В Берлине звучат призывы к укреплению военно-морского флота, пока не стало поздно. Поддерживает военных аналитиков и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, говорящий о невиданной ранее угрозе, исходящей от России.

Йоханнес Петерс, возглавляющий кафедру морской стратегии и безопасности в Кильском университете, также предупредил, что вероятность военного столкновения между Западом и Россией сейчас выше, чем когда-либо. И если оно произойдет, то его эпицентром станет Балтийское море.

В статье сделан вывод о том, что РФ наращивает свой военный потенциал до такой степени, что к 2029 году сможет вести полноценные военные операции против всего альянса.