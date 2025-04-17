Ван Дамм записал видеообращение к Путину с экс-депутатом из Украины

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Знаменитый актер Жан-Клод Ван Дамм в совместном видео с украинским предпринимателем и бывшим нардепом Александром Онищенко обратился к президенту России Владимиру Путину с пожеланием посетить Россию в качестве «посла мира».

«Мы хотим приехать в Россию так, как вы посчитаете правильным, — обратился Ван Дамм к российскому лидеру. — Давайте это сделаем — посол мира!»

Актер подчеркнул, что не намерен обсуждать политику, а хочет говорить исключительно о «мире, спорте и счастье». В конце обращения звезда боевиков послала «большой поцелуй» Путину, его семье и всей России.

Особый интерес вызывает фигура Александра Онищенко — экс-депутата Рады, находящегося в розыске на Украине по обвинению в госизмене.

Ранее Ван Дамм неоднократно выражал симпатии к России и ее лидеру, называя Путина «сильным президентом».

В Кремле пока не прокомментировали это предложение.