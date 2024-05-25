Глава немецкого МИД Анналена Бербок ошибочно говорит о нежелании президента РФ Владимира Путина идти на переговоры по Украине, так как не смотрит за его высказываниями в СМИ, заявила местный политик Сара Вагенкнехт, пишет РИА Новости .

«Нам говорят, что Путин не хочет вести переговоры (по Украине — ред.). <…> Заголовки в немецкой прессе выглядят иначе, но госпожа Бербок, вероятно, не читает никаких газет», — указала она.

Политик указала на статьи немецких источников, где сказано о готовности российского лидера к диалогу по Украине с учетом обстановки на поле боя. Также Вагенкнехт отметила, что военная помощь Киеву со стороны ФРГ, за которую выступают Бербок и глава Минобороны Борис Писториус, является преступной тратой средств.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы положить ему (конфликту — ред.) конец. И это произойдет не за счет поставок все большего и большего количества оружия, а только путем переговоров», — уверена Вагенкнехт.