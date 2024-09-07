В Звездном городке проголосовала семья Бондаренко

Родители — жители Звездного городка с 1968 года и каждый член этой семьи обладает своими талантами и достижениями. Дочь, Бондаренко Елена Викторовна, является заслуженной артисткой Московской области, и вот уже 34 года радует своим талантом на сцене Мытищинского театра. Бондаренко Виктор Алексеевич, основатель семьи, прослужил почти до 80 лет в центре подготовки, достигнув звания подполковника. Мать, Татьяна Григорьевна, имеет образование инженера-химика.

Всей дружной семьей Бондаренко пришли отдать свой голос. Они считают, что участие в голосование всей семьей крайне важно.

«История семьи Бондаренко — это яркий пример разностороннего таланта и преданности своему делу. Будь то искусство, наука или работа на благо своего Отечества — каждый член семьи нашел свой уникальный путь, раскрыв свой потенциал в совершенно разных сферах. Казалось бы, такое разнообразие интересов могло бы разрознить семью, однако, напротив. Взаимная поддержка, уважение к выбору друг друга — вот секрет их единства», — поделился глава Звездного городка Евгений Баришевский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.