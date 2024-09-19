В Жуковском прошло первое заседание Совета депутатов 8 созыва, где депутатам выдали мандаты, а также выбрали председателя и заместителей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Единогласно председателем был избран Юрий Прохоров, заместителем председателя на постоянной основе — Сергей Рязанов, а заместителем председателя на непостоянной основе — Надир Мехтиев.

«Желаю новому составу депутатского корпуса удачи, успешной и продуктивной работы на благо Жуковского и его жителей», — прокомментировал глава Жуковского Борис Аубакиров, который посетил заседание городского Совета депутатов.

Напомним, что в этом году выборы в жуковский Совет депутатов VIII созыва проходили 6, 7 и 8 сентября. В новом созыве представлено 25 депутатов из 5 парламентских партий.

По пятимандатному избирательному округу № 1

1. Власова Марина Серафимовна («Единая Россия»)

2. Журавлев Сергей Станиславович («Справедливая Россия — Патриоты- За правду»)

3. Ковалёва Светлана Александровна («Единая Россия»)

4. Лебедев Виталий Вячеславович («Либерально-демократическая партия России»)

5. Шевцова Екатерина Александровна («Единая Россия»)

По пятимандатному избирательному округу № 2

1. Аниканов Александр Николаевич (самовыдвижение)

2. Гридунов Сергей Евгеньевич («Единая Россия»)

3. Гришин Николай Степанович («Коммунистическая партия Российской Федерации»)

4. Нестерюк Дмитрий Васильевич («Единая Россия»)

5. Рязанов Сергей Анатольевич («Единая Россия»)

По пятимандатному избирательному округу № 3

1. Агафонов Михаил Михайлович («Коммунистическая партия Российской Федерации»)

2. Акимов Сергей Викторович («Единая Россия»)

3. Горбунов Александр Александрович (самовыдвижение)

4. Козлов Денис Валерьевич («Единая Россия»)

5. Овчинников Дмитрий Русланович («Единая Россия»)

По пятимандатному избирательному округу № 4

1. Агеев Константин Павлович («Коммунистическая партия Российской Федерации»)

2. Мехтиев Надир Агил оглы («Справедливая Россия — Патриоты- За правду»)

3. Рыбалова Виктория Викторовна («Единая Россия»)

4. Тарасов Леонид Юрьевич («Единая Россия»)

5. Тинис Ольга Николаевна («Единая Россия»)

По пятимандатному избирательному округу № 5

1. Артамонов Алексей Евгеньевич (самовыдвижение)

2. Прохоров Юрий Вячеславович («Единая Россия»)

3. Самохвалова Дина Зейналовна («Единая Россия»)

4. Солодилин Александр Геннадьевич («Новые люди»)

5. Шагизиганов Альберт Фидаилевич («Единая Россия»)

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.