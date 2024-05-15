В Турции расследуют сигналы о заговоре силовиков. Эрдоган готовился к мятежу

Главная прокуратура Анкары расследует сведения о возможном заговоре некоторых полицейских против правительства Турции. Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган созвал экстренное заседание после сигналов о новой попытке госпереворота, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Hürriyet.

14 мая турецкий лидер провел срочное заседание с главами разведки и Минюста. До этого Эрдогана предупредили, что в Турции правоохранители могут готовить новый путч против властей.

Газета пишет, что силовики расследуют дело по статье уголовного кодекса о попытке мятежа против правительства. Речь также идет о статьях о попытках влияния на судебного исполнителя, эксперта или свидетеля и разглашении служебной тайны.

Попытка государственного переворота прошла в Турции в июле 2016 года. Официальные власти подавили путч, во время него погибло более 250 человек, еще свыше 2 тыс. были ранены. Тогда в попытке свергнуть правительство обвинили проповедника Фетхуллаха Гюлена, живущего в США.