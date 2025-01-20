В Токио осудили закрытие японских центров в Москве

Правительство Японии назвало недопустимым закрытие в России японских центров по техническому содействию проводимым в РФ реформам, сообщает РИА Новости .

5 сентября 2000 года в Токио и 29 июня 2003 года во Владивостоке между РФ и Японией были подписаны меморандумы о создании и деятельности японских центров по техническому содействию проводимым в России реформам. 15 января 2025 года стало известно, что Москва прекращает применение этих документов.

Соответствующее распоряжение правительства России было размещено на официальном портале правовой информации. Япония ответила на данный шаг. Она назвала прекращение меморандумов «недопустимым».

Генсек японского кабмина Есимаса Хаяси отметил, что сначала будут сделаны подтверждения закрытия центров. Он добавил, что после этого Токио отреагирует на прекращение меморандумов «надлежащим образом».

Ранее Япония ввела санкции против 22 российских компаний. В этот список вошли ООО «Новелко», АО «Протон» и т. д.