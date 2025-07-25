В Тель-Авиве назвали шаг Макрона угрозой безопасности региона

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обрушился с резкой критикой на президента Франции Эмманюэля Макрона после его заявления о готовности признать Государство Палестина, сообщает ТАСС .

«Это вознаграждение террора, который мы видели 7 октября, — написал израильский лидер в своём аккаунте в X.

Вместо того чтобы требовать от палестинцев отказаться от насилия, Франция предлагает им государственность, рискуя создать ещё одного иранского сателлита у наших границ, добавил политик.

Жёсткая реакция Тель-Авива прозвучала через несколько часов после заявления Макрона о том, что Париж официально признает палестинскую государственность в сентябре на Генассамблее ООН. Израильские аналитики уже называют этот шаг «дипломатическим землетрясением», способным разрушить хрупкий баланс на Ближнем Востоке.

«Франция демонстрирует поразительную слепоту. Вместо того чтобы изолировать ХАМАС, Запад начинает легитимировать его политические амбиции» — пишет израильская газета Jerusalem Post.

В ближайшие дни МИД Израиля планирует экстренно вызвать французского посла для объяснений.