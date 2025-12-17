сегодня в 22:35

В Тегеране освободили арестованного за фото россиянина

Российское посольство в Тегеране заявило об освобождении из заключения российского гражданина, который ранее был арестован за фотографирование стратегически важных объектов, сообщает ТАСС .

«Подтверждаем освобождение иранскими властями гражданина Российской Федерации, который длительное время содержался в тюрьме», — говорится в сообщении посольства.

В настоящее время гражданин России находится на территории здания посольства, он нормально себя чувствует и готовится вернуться в родную страну.

Посольство выразило благодарность иранской стороне за оказанное содействие в разрешении возникшей ситуации. В диппредставительстве отметили, что подобное сотрудничество является характерной чертой взаимоотношений между Россией и Ираном в столь важной гуманитарной сфере.

