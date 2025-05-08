В США заявили, что в мае выпустят новейшую ядерную бомбу

В Соединенных Штатах в мае ожидают получения первых образцов термоядерной бомбы B61-13, заявила исполняющий обязанности Национального управления ядерной безопасности США, сообщает РИА Новости .

«Управление ожидает достижения первой производственной единицы для B61-13 позже в этом месяце», — заявила она.

Создание «нового варианта ядерной бомбы свободного падения B-61» было одобрено в конце 2023 года. Работы планировалось завершить весной 2026 года.

Ранее в газете Daily Mail были представлены расчеты потенциальных жертв в случае ядерного удара по Москве и Петербургу.

Согласно данным, основанным на предположении, крупнейшие российские города могут быть атакованы новыми американскими бомбами типа B61-13. Результаты подобной атаки оказались невероятно разрушительны.