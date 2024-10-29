В США заявили, что не будут вводить ограничения на оружие для Украины из-за КНДР Политика сегодня в 02:13

Заместитель официального представителя Минобороны США Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон не будет вводить новые ограничения на использование Украиной американского оружия в случае участия КНДР в конфликте, сообщает Lenta.ru.

Она также отметила, что северокорейские солдаты могут в ближайшее время вступить в бои в Курской области, недалеко от границы с Украиной. Ранее Сингх допустила применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь России. ВСУ атаковали Курскую область 6 августа, захватив ряд населенных пунктов. Среди мирного населения есть погибшие, раненые. Часть жителей и российских военных захвачены армией Украины.