В США увидели след России в выборах президента
В Вашингтоне заметили попытки Москвы повлиять на американские выборы
В Национальной разведке США заметили попытки Москвы повлиять на выборы американского президента, пишет РИА Новости.
«США начинают замечать, что Россия пытается влиять на определенные демографические группы американских избирателей», — указано в публикации со ссылкой на агентство Рейтер.
Как отмечено в статье, Москва якобы распространяет определенную информацию и создает негативный образ определенных политиков
При этом Китай «не планирует влиять на исход президентских выборов 2024 года», подчеркивается в материале.