В США увидели след России в выборах президента

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В Вашингтоне заметили попытки Москвы повлиять на американские выборы

В Национальной разведке США заметили попытки Москвы повлиять на выборы американского президента, пишет РИА Новости .

«США начинают замечать, что Россия пытается влиять на определенные демографические группы американских избирателей», — указано в публикации со ссылкой на агентство Рейтер.

Как отмечено в статье, Москва якобы распространяет определенную информацию и создает негативный образ определенных политиков

При этом Китай «не планирует влиять на исход президентских выборов 2024 года», подчеркивается в материале.