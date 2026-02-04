TAC: Украина с боями теряет то, что могла бы отдать за переговорным столом

Глава киевского режима Владимир Зеленский, по всей видимости, выбирает военное поражение с территориальными потерями вместо дипломатического урегулирования, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на The American Conservative.

«Украина с боями теряет то, что могла бы отдать за переговорным столом. Но Зеленский, возможно, предпочитает этот вариант», — отмечается в материале.

Автор статьи полагает, что согласие Зеленского на дипломатические компромиссы возложит персональную ответственность за утрату территорий на него. В то же время, при освобождении земель в результате боевых действий, общество обвинит в произошедшем западных союзников, считает обозреватель.

Во время визита в Киев генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая 3 февраля в Верховной раде, подчеркнул необходимость готовности к принятию сложных решений для достижения мирного соглашения.

При этом украинская сторона заявляет, что единственным путем к миру является возвращение Киеву всех территорий, находящихся под контролем России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.