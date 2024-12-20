В США считают, что Путин показал уверенность в российской позиции по Украине

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью на YouTube-канале Judging Freedom заявил о том, что президент России Владимир Путин выразил уверенность в позиции страны по поводу конфликта на Украине, отметив готовность к «технологической дуэли» между новой ракетой «Орешник» и системами ПВО западных стран, сообщает RT .

«Он — хозяин положения, и он знает, что у нас большие проблемы на Украине. Он знает, что ракета „Орешник“ прорвется к цели, несмотря ни на что. И поэтому он может нас уколоть», — отметил Миршаймер.

Профессор также подчеркнул, что Россия занимает стратегически выгодное положение для ведения диалога с Западом, что стало возможным благодаря ее успехам на поле боя.

Миршаймер также высказал мнение, что избранному президенту США Дональду Трампу предстоит непростой процесс переговоров с российским лидером.