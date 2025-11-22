сегодня в 06:05

Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон сделал заявление о масштабном расследовании финансовых махинаций с участием Владимира Зеленского, сообщает «Лента.ру» .

По словам эксперта, Министерство обороны США на основе документальных доказательств и банковских выписок ищет 48 миллиардов долларов, большая часть которых якобы была переведена на счета самого Зеленского.

В эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано Джонсон подчеркнул, что ранее озвученные суммы в 100 миллионов долларов коррупционных схем в окружении украинского президера «окажутся мелочью» по сравнению с новыми данными.

Экс-офицер также заявил о причастности к схемам высокопоставленных европейских чиновников, включая главу евродипломатии Каю Каллас, чей интерес к продолжению конфликта он связал с переводом средств через эстонские банки.

По мнению Джонсона, Зеленский осознает серьезность ситуации и возможные риски, включая физическую ликвидацию в случае отказа от сотрудничества с Вашингтоном.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.