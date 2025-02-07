В США распустили группу Минюста по преследованию активов российского бизнеса

Новый генеральный прокурор США Пэм Бонди отказалась от преследования российского бизнеса, распустив рабочую группу Минюста по этому вопросу, пишет газета «Известия» .

«Инициатива по выявлению активов клептократии должны быть расформированы», — говорится в документе за подписью Бонди, его цитирует агентство РИА Новости.

Фокус ведомства смещается на борьбу с наркокартелями и международной преступностью, указано в публикации со ссылкой на Reuters.

Ранее в материале РИАМО эксперты рассуждали о шансе России получить назад свои золотовалютные резервы.