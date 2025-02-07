В США распустили группу Минюста по преследованию активов российского бизнеса
Генпрокурор США отказалась от преследования российского бизнеса
Новый генеральный прокурор США Пэм Бонди отказалась от преследования российского бизнеса, распустив рабочую группу Минюста по этому вопросу, пишет газета «Известия».
«Инициатива по выявлению активов клептократии должны быть расформированы», — говорится в документе за подписью Бонди, его цитирует агентство РИА Новости.
Фокус ведомства смещается на борьбу с наркокартелями и международной преступностью, указано в публикации со ссылкой на Reuters.
Ранее в материале РИАМО эксперты рассуждали о шансе России получить назад свои золотовалютные резервы.