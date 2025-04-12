В США призывают анонимно сообщать о нарушении религиозных норм

В Госдепартаменте США разгорается скандал после публикации внутреннего документа, призывающего сотрудников сообщать о случаях «антихристианского уклона» среди коллег., пишет РБК .

Согласно полученным изданием Politico материалам, администрация ведомства требует предоставлять детальную информацию — имена, даты, места и обстоятельства предполагаемых нарушений.

Инициатива реализует указ президента США Дональда Трампа от февраля 2024 года о борьбе с религиозной дискриминацией в федеральных органах. В документе подчёркивается, что преследование за веру противоречит Конституции США. Однако многие сотрудники восприняли нововведение крайне негативно.

«Ситуация напоминает худшие страницы истории», — заявил анонимный источник Politico, проведя параллель с антиутопией «Рассказ служанки». Критики опасаются, что система может быть использована для сведения счетов и создания атмосферы страха в коллективе.

Официальные представители Госдепа настаивают, что программа направлена исключительно на защиту прав верующих.

Однако эксперты отмечают, что подобные меры рискуют нарушить хрупкий баланс между свободой вероисповедания и правом на собственные убеждения в государственных учреждениях.