В США признались в отсутствии «плана Б» по Украине

Соединенные Штаты не имеют запасного плана по поддержки Киева, кроме заблокированного сегодня в конгрессе транша на 60 млн долларов, рассказали Bloomberg анонимные чиновники. Об этом пишет РИА Новости .

«У США нет „плана Б“ по оказанию помощи Украине, за исключением военной помощи в размере 60 миллиардов долларов, которая по-прежнему заморожена в конгрессе…», — сказано в сообщении.

Также собеседники издания указывают на растущее разочарование администрации Байдена в конгрессменах-республиканцах и союзниках в Европе. Вместе с этим растут опасения серьезных успехов российских войск на Украине и ближайшее время.

Один из чиновников призвал европейских лидеров не медлить и начать использовать прибыль от замороженных активов РФ для помощи Киеву. Другой собеседник отметил, что союзники Украины должны как можно скорее выделить ей из собственных запасов системы ПВО Patriot.