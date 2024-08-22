В США признали законным использование ВСУ американского оружия под Курском

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Пентагон разрешил ВСУ бить по Курской области из американского оружия

Пентагон разрешил ВСУ бить по Курской области из американского оружия, пишет ТАСС со ссылкой на официальное заявление военного ведомства США.

«Наши подходы позволяют Украине совершать контрудары для защиты от российских атак из приграничных регионов, которые включают Курск», — сказала представитель Пентагона Сабрина Сингх.

Ранее Сингх допустила применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь России.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа, захватив ряд населенных пунктов. Среди мирного населения есть погибшие, раненые. Часть жителей и российских военных захвачены армией Украины.