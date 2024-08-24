В США предъявят обвинение россиянину Петрову
Экстрадированному из Кипра в США россиянину Петрову готовят обвинение
Экстрадированному из Кипра в США россиянину Артуру Петрову готовят обвинение в нарушении санкций, пишет ТАСС.
Американские власти предъявят официальные обвинения Петрову не позднее 8 сентября, сообщил генеральный консул России в Нью-Йорке Александр Захаров.
«Обвинения он считает политически мотивированными и надуманными, намерен их оспаривать», — цитирует дипломата агентство.
В Вашингтоне подозревают Петрова в «незаконных закупках больших объёмов микроэлектроники американского производства» для оборонной промышленности России, указано в публикации.