В США предъявят обвинение россиянину Петрову

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Экстрадированному из Кипра в США россиянину Петрову готовят обвинение

Экстрадированному из Кипра в США россиянину Артуру Петрову готовят обвинение в нарушении санкций, пишет ТАСС .

Американские власти предъявят официальные обвинения Петрову не позднее 8 сентября, сообщил генеральный консул России в Нью-Йорке Александр Захаров.

«Обвинения он считает политически мотивированными и надуманными, намерен их оспаривать», — цитирует дипломата агентство.

В Вашингтоне подозревают Петрова в «незаконных закупках больших объёмов микроэлектроники американского производства» для оборонной промышленности России, указано в публикации.