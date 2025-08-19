В США озвучили возможные сроки встречи Путина и Зеленского

Глава протокольной службы США Моника Кроули заявила встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским может состояться в течение ближайших двух недель, пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News.

«Двусторонняя встреча президентов Путина и Зеленского может состояться в течение следующих двух недель», — отметила она.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа выступила перед журналистами и рассказала, что американский президент Дональд Трамп понимает, что после того, как завершится срок его работы, гарантии безопасности для Украины со стороны США должны сохраниться.

Также она заявила, что уже ведется подготовка ко встрече украинского президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.