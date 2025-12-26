В США опасаются российских субмарин класса «Ясень»

По мнению американского военного эксперта Брента Иствуда, российские подводные лодки проекта «Ясень» представляют собой значительную угрозу для безопасности Соединенных Штатов. Он полагает, что их опасность заключается в сочетании высокой скрытности и мощного ракетного арсенала, которым оснащены эти субмарины российского флота, сообщает «ФедералПресс» .

«Подводная лодка, возможно, собирает разведывательную информацию об авианосной ударной группе „Джеральд Форд“ и делится ею с венесуэльцами», — предположил аналитик.

В своей статье для издания 19FortyFive он отметил, что эти субмарины способны незаметно действовать вблизи границ Америки, тем самым ослабляя возможности американского флота непосредственно в зоне его влияния.

Иствуд акцентировал внимание на том, что подводные лодки класса «Ясень» стали важным инструментом для российского президента Владимира Путина, так как позволяют Москве уменьшать эффективность американских военно-морских сил, не прибегая к прямому столкновению. Он особо выделил размещение российских субмарин у берегов Кубы в 2024 году, которое стало для Вашингтона неожиданным сигналом.

По оценке Иствуда, такие подводные лодки имеют возможность нести ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон», что значительно увеличивает их наступательные и разведывательные возможности.

