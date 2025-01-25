В США официально переименовали Мексиканский залив в Американский
Вашингтон официально изменил название Мексиканского залива, переименовав его в Американский, сообщается на сайте Министерстве внутренних дел США.
«Согласно указу президента, Мексиканский залив теперь официально будет называться Американским заливом, а самая высокая вершина Северной Америки снова будет носить имя гора Мак-Кинли», — говорится в заявлении.
Отмечается, что Мексиканский залив является «краеугольным камнем роста нации».
Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Мексиканский залив переименовывается в Американский.
О своем желании переименовать залив республиканец заявлял во время открытой пресс-конференции в Мар-а-Лаго 7 января. Он отметил, что новое название «красивое».
20 января Трамп официально вступил в должность 47-го президента США.