В США официально переименовали Мексиканский залив в Американский

Вашингтон официально изменил название Мексиканского залива, переименовав его в Американский, сообщается на сайте Министерстве внутренних дел США.

«Согласно указу президента, Мексиканский залив теперь официально будет называться Американским заливом, а самая высокая вершина Северной Америки снова будет носить имя гора Мак-Кинли», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Мексиканский залив является «краеугольным камнем роста нации».

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Мексиканский залив переименовывается в Американский.

О своем желании переименовать залив республиканец заявлял во время открытой пресс-конференции в Мар-а-Лаго 7 января. Он отметил, что новое название «красивое».

20 января Трамп официально вступил в должность 47-го президента США.