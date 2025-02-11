В США обнаружили новые документы об убийстве Кеннеди

ФБР обнаружило более двух тысяч секретных записей об убийстве Кеннеди

ФБР обнаружило более двух тысяч секретных записей об убийстве президента США Кеннеди, сообщает РИА Новости со ссылкой на Axios.

«ФБР обнаружило около 2,4 тыс. записей, связанных с убийством президента Кеннеди, которые так и не были предоставлены комиссии», — указано в публикации.

Это документы 14 тыс. страниц до сих пор засекречены. Их содержание неизвестно. Источники издания не видели лично материалы.

Ранее РИАМО рассказывало о версиях убийства американского президента Джона Кеннеди с подробным описанием нестыковок следствия.