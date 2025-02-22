В США назвали заявления о работоспособности Байдена ложью

«Когда вы говорите с этими журналистами об этом не под запись, это самое худшее, сообщать они об этом не станут, но не под запись в лицо скажут, что они знали, что Байден некомпетентный, что сотрудники Белого дома не появлялись до полудня», — сказала Левитт.

По ее словам, в Белом доме не велось никакой работы, никто из сотрудников не знал, кто главный. В Штатах знали правду, а власти отвечали, что глаза жителям врут, нужно верить сказанному.

Состояние здоровье экс-главы государства и его работоспособность подвергались сомнениям, поскольку он тогда был старейшим среди американских лидеров (сейчас это действующий президент Дональд Трамп). Также Байден несколько раз публично терял равновесие, путал стороны, делал оговорки и т. д. Кроме того, политика никто не видел после того, как он провел неудачные дебаты с Трампом летом 2024 года.