В США больше не будут искать главу ХТШ* за 10 млн долларов

сегодня в 22:31

США после поездки в Дамаск отменят награду за информацию о лидере ХТШ*

США после встречи с главой группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) Ахмедом аш-Шараа в Дамаске отменит награду в 10 млн долларов за информацию о его местонахождении, сообщает ТАСС .

С главой пришедшего к власти ХТШ* встретились помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф и спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс.

Стороны обсудили принципы процесса политического перехода в Сирии. Особое внимание дипломаты уделили гарантиям безопасности для региона и США, указано в публикации.

«Ахмед аш-Шараа выразил готовность к этому, и в ходе нашего обсуждения я сказала ему, что мы откажемся от предложения награды», — указала Лиф.

Она добавила, что ситуация изменилась и она не стала «вызывать ФБР и арестовать» аш-Шараа.

Оппозиционеры из ХТШ* пришли к власти в Сирии после вооруженного переворота. Президент Башар Асад получил политическое убежище в России.

*организация признана террористической и запрещена в РФ