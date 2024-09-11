В Совфеде раскритиковали план Байдена разрешить ВСУ удары оружием США вглубь РФ
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Сенатор Константин Долгов заявил, что планы администрации американского президента Джо Байдена отменить ограничения для ВСУ по дальнобойному оружию стоит рассматривать как политический шаг. Об этом сообщает газета «Взгляд».
«Милитаристские планы администрации Джо Байдена обернутся очередной провокацией с очень серьезными последствиями, в том числе и для самих США», — сказал Долгов.
По его словам, активизация в Белом доме по вопросу отмены ограничений по дальнобойному оружию для ВСУ связана с приближающимися выборами главы государства. У демократов небольшие шансы на победу, поэтому они начали этот разговор.
Долгов считает, что лучшим ответом РФ на планы Штатов будет решение задач СВО в зонах соприкосновения и силовое подавление ВСУ. Сенатор также подчеркнул, что никакое западное оружие и решение коалиции противника не изменят ход спецоперации, но жертв по вине Вашингтона и Киева может быть больше.