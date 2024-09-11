Сенатор Константин Долгов заявил, что планы администрации американского президента Джо Байдена отменить ограничения для ВСУ по дальнобойному оружию стоит рассматривать как политический шаг. Об этом сообщает газета «Взгляд» .

«Милитаристские планы администрации Джо Байдена обернутся очередной провокацией с очень серьезными последствиями, в том числе и для самих США», — сказал Долгов.

По его словам, активизация в Белом доме по вопросу отмены ограничений по дальнобойному оружию для ВСУ связана с приближающимися выборами главы государства. У демократов небольшие шансы на победу, поэтому они начали этот разговор.

Долгов считает, что лучшим ответом РФ на планы Штатов будет решение задач СВО в зонах соприкосновения и силовое подавление ВСУ. Сенатор также подчеркнул, что никакое западное оружие и решение коалиции противника не изменят ход спецоперации, но жертв по вине Вашингтона и Киева может быть больше.