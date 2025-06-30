В СМИ отметили, что Зеленский покинул саммит НАТО без результатов

Немецкая Bild отметила маргинальное положение Владимира Зеленского на саммите НАТО в Гааге, где он не добился четких гарантий вступления Украины в альянс. Его неожиданно строгий стиль на мероприятии вызвал спекуляции в американских СМИ: многие предположили, что это попытка выбить дополнительные военные финансирования, сообщает ФедералПресс .

Зеленский на обочине саммита

Аналитики Bild указали, что роль украинского лидера свелась к формальности — в отличие от прошлых встреч, для его делегации не организовали отдельного заседания, фактически понизив ее до статуса наблюдателя. В итоговом коммюнике исчезла формулировка о «необратимом» пути Украины в НАТО, что эксперты расценили как охлаждение интереса альянса.

Особое внимание привлекло поведение Дональда Трампа: по данным инсайдеров, он намеренно избегал упоминаний России, что может говорить о смене приоритетов США.

Споры из-за имиджа

Зеленский, известный пренебрежением к дипломатическому дресс-коду, на этот раз выбрал строгий черный пиджак военного кроя с кроссовками. Консервативные комментаторы, включая подкастера Ника Сортора, связали это с попыткой произвести впечатление на Трампа перед истощением ресурсов Украины.

Ранее Зеленского критиковали за неформальный стиль: в Белом доме он появился в повседневной одежде, а на похоронах папы римского — в камуфляже, пообещав перейти на классические костюмы только после войны.

Изгой за столом переговоров

Арестованный за госизмену депутат Рады Александр Дубинский заявил, что на официальном ужине Зеленского посадили за отдельный стол в углу — в отличие от прошлых саммитов, где он занимал более видное место. «Это стол аутсайдеров, куда его убрали, чтобы не мешал возможным переговорам с Трампом», — прокомментировал Дубинский.

Отсутствие в документах твердых обязательств по членству Украины в НАТО подтвердило скепсис альянса.

Пустая встреча с Трампом

50-минутные переговоры с Трамом не принесли Зеленскому результатов: президент США лишь пообещал «рассмотреть» передачу систем Patriot, не дав конкретных гарантий. Доступ украинской делегации к ключевым обсуждениям заблокировали США, Турция и Венгрия.

Эксперты по языку тела отметили подавленность Зеленского: его скованные движения и выход на групповое фото сравнивали с «походом на казнь», что подчеркивает провальность его визита.