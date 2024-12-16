Свержение Башара Асада с президентского поста в Сирии спровоцировало «борьбу за контроль над сердцем Ближнего Востока» и возможность начала новой гражданской войны в стране, сообщает The Washington Post (WP). Утверждается, что «самый непосредственный риск насилия» наблюдается на северо-востоке и востоке САР, в анклаве курдов.

Именно в курдском анклаве дислоцированы около 900 солдат армии США, которые находятся в стране «отчасти для борьбы» с «Исламским государством»*. Против курдов в Сирии выступают турецкие власти, которые «десятилетиями боролись с курдским мятежом» в своей стране.

«Подъем поддерживаемых Турцией суннитских повстанцев готовит почву для нового раунда конфликта между арабами и курдами, который может втянуть Анкару глубже в Сирию и заманить в ловушку американские войска», — добавляет WP.

Издание также полагает, что гражданская война в Сирии может вновь набрать обороты, если «победители попытаются отомстить, повстанцы расколются», а в происходящее попытаются вмешаться иностранные государства.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная в России.