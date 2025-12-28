В Сербии пройдет внеочередные парламентские выборы

Президент Сербии Александр Вучич официально подтвердил, что в стране пройдут внеочередные парламентские выборы, которые запланированы на 2026 год, сообщает ТАСС .

Выступая перед гражданами у здания парламента в Белграде, он заявил, что власти согласились с главным требованием участников массовых протестов, которые проходили в стране.

«Мы приняли их главное требование — скоро, в следующем году, мы пойдем на выборы», — сказал Вучич. При этом глава государства выразил уверенность в победе своей партии, подчеркнув, что выборы станут политическим ответом на действия манифестантов.

«Только они не будут так счастливы, когда будут считать голоса. Мы победим их в каждом месте в Сербии», — отметил глава государства.

