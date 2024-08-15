В Щелкове состоялся второй этап IX конференции местного отделения «Единой России»

Основной вопрос повестки — принятие предвыборных программ на предстоящие выборы в Советы депутатов городских округов Щелково и Звездный городок от партии «Единая Россия». На первом этапе Конференции была проведена процедура утверждения списков кандидатов в депутаты Советов депутатов на выборах 8 сентября 2024 года по многомандатным избирательным округам путем тайного голосования.

«Выборы являются неотъемлемой частью современного общества. Они дают гражданам возможность участвовать в управлении своим государством и принимать решения, влияющие на их жизнь. Право голоса представляет собой основополагающее демократическое право, обеспечивающее голос каждому члену общества. Предвыборная программа, которую мы сегодня представили и утвердили должна быть реалистичной и достижимой, чтобы избиратели верили в способность кандидата или партии выполнить свои обещания», — поделился депутат Мособлдумы Владимир Шапкин.

В работе конференции приняли участие 94 делегата. Председательствующим конференции был избран заместитель секретаря Щелковского отделения партии Антон Малинин, который представил предвыборную программу, отражающую конкретные планы работы на территории городского округа Щелково.

Он отметил, что главной задачей партии является защита интересов людей.

«Предвыборная программа местного отделения Щелкова включает в себя основные направления деятельности партии. Главной целью программы является защита интересов всех жителей городского округа. В программе отражены ключевые моменты, на которые партия будет обращать внимание в своей деятельности», — поделился Антон Малинин.

Предвыборную программу, касающуюся планов работы партии в Звездном городке, представила депутат Совета депутатов Анна Москатова.

«Предвыборная программа служит основой для привлечения избирателей и получения поддержки. В ней содержатся предложения по решению определенных проблем, в том числе в сфере экономики, образования, здравоохранения, социальной справедливости. Сегодня утвердили предвыборные программы Щелково и Звездного городка. Звездный городок — это небольшой округ, обладающий уникальным характером из-за его тесной связи с космической программой России. Мы нацелены на то, чтобы предвыборная программа партии в Звездном городке будет отражать специфические проблемы и интересы его жителей», — поделился член президиума, депутат Московской областной Думы Николай Черкасов.

Выборы депутатов в Советы депутатов пройдут уже в сентябре этого года. Это одно из важнейших политических событий года, поскольку от его исхода будет зависеть состав органов местного самоуправления, ответственных за решение вопросов, касающихся повседневной жизни граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.