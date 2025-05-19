В Румынии проголосовало рекордное количество молдаван с румынским гражданством

Во втором туре выборов президента Румынии поучаствовало рекордное число жителей Молдавии, у которых есть румынское гражданство. Суммарно их было 158,1 тыс. человек, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на посольство Румынии в Кишиневе.

Эта цифра практически на 75% выше, чем в первом туре, который прошел 4 мая. При этом тогда жители Молдавии тоже поставили рекорд участия в выборах — проголосовали около 91 тыс. человек.

В ноябре 2024 года, когда был первый тур выборов президента Румынии, принимали участие около 81 тыс. жителей Молдавии. То голосование отменил местный конституционный суд.

18 мая за кандидатуру независимого кандидата, мэра Бухареста Никушора Дана проголосовали 138,3 тыс. жителей Молдавии — 88%. За его конкурента, главу праворадикальной партии AUR Джеордже Симиона проголосовали в республике 18,8 тыс. человек — 12% голосов.