В Россию вернули 20 детей из Сирии

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Из сирийского лагеря беженцев вернули 20 российских детей, сообщили ТАСС в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой

Самолет с детьми приземлился на аэродроме Чкаловский. На борту находились 20 детей в возрасте от 5 до 15 лет.

Детей отправили на медицинское обследование, затем последует восстановление в одном из московских учреждений.

Как отмечается в сообщении, в ходе поездки в Сирию представители детского омбудсмена взяли у другой группы детей в лагерях беженцев образцы крови.

Это необходимо для подтверждения их родства с гражданами РФ, указано в публикации агентства.