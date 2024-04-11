В России впервые завели дело о добровольной сдаче в плен

Восточный окружной суд рассмотрел арест по делу о добровольной сдаче в плен на Сахалине, сообщает РБК.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о дезертирстве в период мобилизации или ведения боевых действий, а также о добровольной сдаче в плен.

Однако имя подсудимого и решение суда еще неизвестны. Это первый в России известный случай возбуждения дела о добровольной сдаче в плен.

В 2022 году в Уголовный кодекс России была включена статья о добровольной сдаче в плен. Также президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому периоды мобилизации, военного положения и военного времени считаются отягчающими обстоятельствами при совершении преступления.