В России появилась спецкомиссия по реализации государственной нацполитики

Правительство сформировало специальную комиссию, которая займется реализацией государственной национальной политики. Новое ведомство будет координировать работу федеральных и региональных властей по этому направлению, сообщает Федеральное агентство по делам национальностей в официальном Telegram-канале .

Комиссия также разработает общие принципы проведения национальной политики в стране и предложит способы улучшения законодательной базы в данной области. Кроме того, структура подготовит меры по сплочению многонационального российского народа и поддержке культурного развития всех этносов, проживающих в России.

Президент России Владимир Путин дал поручение создать правительственную комиссию, которая займется реализацией государственной национальной политики.

Новый орган будет работать над укреплением патриотизма и единства граждан России, а также заниматься вопросами гармоничных отношений между людьми разных национальностей и религиозных конфессий. Комиссия также сосредоточится на развитии общероссийской гражданской идентичности.

