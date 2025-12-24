В России новый посол по Договору о нераспространении ядерного оружия

Министерство иностранных дел России назначило нового посла по особым поручениям. Согласно сообщению официального телеграм-канала дипведомства, Андрей Белоусов займет эту должность и будет курировать вопросы подготовки и обеспечения российского участия в Конференции 2026 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также дальнейший обзорный процесс в рамках данного договора.

В биографии дипломата, который состоит на государственной службе с 1997 года, — работа как в центральном аппарате МИД, так и за рубежом. С 2008 по 2012 год он занимал должность консула, а затем консула-советника Генерального консульства России в Сан-Франциско (США).

С 2012 по 2019 год Белоусов работал в департаменте по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ, где прошел путь от советника до заместителя директора. Наиболее же близкий к новой должности опыт он приобрел в Швейцарии: с 2019 по 2025 год Андрей Белоусов занимал пост заместителя постоянного представителя Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Обзорная конференция по ДНЯО 2026 года станет ключевым событием в сфере контроля над вооружениями, где позиция России, как одного из депозитариев Договора, будет иметь определяющее значение.

