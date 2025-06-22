В «Росатоме» призвали решить вопрос вокруг ядерной программы Ирана дипломатией

«Мы призываем вернуться к дипломатическому пути решения вопроса развития иранской ядерной программы», — сказал Лихачев.

Он подчеркнул, что в случае достижения договоренности руководством РФ на международном уровне «Росатом» готов решить все технологические вопросы. Госкорпорация продолжает следить за обстановкой на территории АЭС «Бушер» после израильских и американских ударов.

Лихачев отметил недопустимость применения оружия против ядерных объектов, так как последствия для региона могут оказаться катастрофическими, добавив, что «Росатом» находится в тесном контакте с МАГАТЭ.

В ночь на 21 июня американские военные ударили по трем ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам президента США Дональда Трампа, целью атаки было ограничение ядерных возможностей Ирана. Удары наносились при помощи стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit.