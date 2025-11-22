В родном городе Зеленского начались протесты против отключения света
В украинском Кривом Роге жители выходят на протесты против отключений света. Они собрались на митинг перед горсоветом, сообщает «Странa.ua».
Также люди перекрывают движение транспорта на дорогах.
К протестующим вышли директор департамента развития инфраструктуры Кривого Рога Иван Карий и представитель ДТЭК Сергей Костюк.
«Ни в одном городе Украины городская власть никак не влияет на отключения», — объяснил жителям Карий.
Костюк также подтвердил, что часть жилых домов не отключают от электроснабжения постоянно, но объяснил это тем, что там располагается критическая инфраструктура.
