Заявлениям украинского президента Владимира Зеленского о «секретных» гарантиях безопасности от Соединенных Штатов не нужно верить. Он периодически говорит громкие слова, не соответствующие действительности, рассказал Газете.ru политолог Рафаэль Ордуханян.

Единственные секретные гарантии безопасности, которые могут дать США, — предоставление политубежища, обеспечение личной безопасности президента Украины. Соединенные Штаты вряд ли станут подписывать какие-либо обязательства об обеспечении территориальной целостности страны или же по поводу ее особого статуса.

Зеленский может говорить о гарантиях, поскольку его «американские приятели» в конгрессе «навешали лапшу на уши». Таким образом они пытаются убедить политика в том, что у Украины большое количество сторонников. Однако это не соответствует действительности.

Некоторые американские конгрессмены и правда пытаются говорить о поддержке Украины. Так они пытаются заработать политические очки у своих избирателей.

«Однако на самом деле Зеленский для них не более чем рождественский поросенок, которого лелеяли и кормили целый год, а потом использовали себе на благо», — добавил политолог.

Во время пресс-конференции украинский президент сказал, что Соединенные Штаты предоставят Киеву гарантии безопасности. Некоторые из них публиковать не станут. По словам Зеленского, якобы уже есть рамочный договор о гарантиях безопасности между Украиной, странами ЕС и США.

