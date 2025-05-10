В результате обстрелов Индии трое тяжело ранены

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В разгар обострения индийско-пакистанского противостояния в спорном регионе Джамму и Кашмир появились первые тревожные сводки о жертвах, сообщает РИА Новости .

Как передаёт агентство PTI, в результате прицельного обстрела пакистанскими силами района Раджаури тяжёлые ранения получили трое гражданских, включая высокопоставленного представителя индийской администрации.

«Состояние пострадавших оценивается как критическое, — сообщают осведомлённые источники. — Личность чиновника не разглашается из соображений оперативной безопасности». Этот инцидент стал первым подтверждённым случаем человеческих потерь после заявления Исламабада о начале «операции возмездия».

Ранее пакистанские СМИ сообщили о массированных ударах по индийской территории, включая ракетные обстрелы стратегических объектов и беспрецедентную кибератаку, парализовавшую часть энергосистемы соседа. Особую тревогу у наблюдателей вызывает стремительная динамика конфликта — от первых взаимных обвинений до полномасштабных боевых действий прошло менее 72 часов.

В Нью-Дели пока воздерживаются от официальных комментариев.