В Реутове стартовал второй день голосования на выборах депутатов

В Реутове начался второй день голосования на выборах депутатов, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Всего в Подмосковье открылось более 1,6 тыс. избирательных участков, 46 из них — в Реутове. Выборы идут три дня — с 6 по 8 сентября включительно.

«Избирателям предстоит избрать 25 депутатов, которые будут представлять их интересы в муниципальном совете в течение ближайших пяти лет. От вашего выбора зависит будущее нашего города. Призываем вас принять активное участие в этом важном событии», — сказал руководитель фракции партии Геннадий Коконин.

Узнать номер и адрес можно на портале cikrf.ru. Также можно проголосовать онлайн.

У жителей есть возможность проголосовать на своем избирательном участке, на дому или удаленно — с помощью дистанционного электронного голосования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.