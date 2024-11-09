В Раде назвали пребывание Зеленского у власти худшим сценарием для Украины

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что пребывание Владимира Зеленского после победы на выборах президента США Дональда Трампа станет худшим сценарием для Украины, пишет РИА Новости .

По его словам, на Украине при таком развитии событий «уже особо выбора не будет <…> и потерь будет больше».

Он отметил, что приемлемым сценарием для страны считается уход Зеленского и проведение выборов, до которых выполнять функции исполнительной власти будет согласованное США и РФ временное правительство.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский начал «дипломатическое наступление», чтобы убедить победившего на выборах президента США Дональда Трампа продолжать поставлять вооружения Киеву. В своей тактике он хочет использовать тезис о том, что неоказание Киеву военной помощи грозит тем, что Вашингтон потеряет лидерский статус в мире.