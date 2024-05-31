В Польше заподозрили Москву в причастности к сообщению в СМИ о мобилизации

Пресс-секретарь министра-координатора по делам спецслужб Польши Яцек Добжиньский заявил, что Россия могла стоять за кибератакой на Польское агентство печати (PAP), из-за которой появились сообщения о частичной мобилизации, сообщает РБК .

«В связи с вероятной российской кибератакой на Польское агентство печати и дезинформацией о предполагаемой мобилизации в Польше Агентство внутренней безопасности совместно с министерством цифровизации приняло немедленные меры», — написал Добжиньский в соцсети Х (бывший Twitter).

Также ответственность за случившееся на Кремль возложил польский премьер Дональд Туск. Он подчеркнул, что атака хакеров «хорошо иллюстрирует российскую стратегию дестабилизации накануне европейских выборов».

Выборы в Европейский парламент пройдут с 6 по 9 июня. В 27 странах выберут 720 депутатов, которые затем определят состав ключевых органов Европейского союза.

Ранее польское издание опубликовало материал о начале частичной мобилизации в стране, которая затронет 200 тыс. экс-военнослужащих и гражданских лиц. При этом все мобилизованные поляки будут отправлены на Украину. Позднее агентство удалило текст, заявив, что не распространяло данную информацию.