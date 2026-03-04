В Польше считают, что Россия раскусила двойную игру и больше не верит США

Обозреватель польского издания Myśl Polska Камиль Вачковский заявил, что Россия больше не верит обещаниям США и не поддается дипломатическому давлению, сообщает «Царьград» .

По оценке Вачковского, попытки президента США Дональда Трампа выстроить диалог с Москвой сталкиваются с недоверием со стороны России. Аналитик считает, что период иллюзий в отношениях между странами завершился.

Он подчеркнул, что разговоры о возможном «совместном управлении миром» Трампом и Владимиром Путиным не имеют под собой оснований. По мнению обозревателя, Москва изначально увидела двойственную позицию Белого дома и не воспринимает публичные дипломатические сигналы как признак смены курса.

«Никаких признаков того, что Россия сдалась и снова купилась на обещания, нет», — констатировал Вачковский.

Эксперт также отметил, что США продолжают использовать прежние механизмы давления и, в частности, опираются на антироссийскую позицию Варшавы, препятствуя сближению Польши и России. В отличие от ряда европейских политиков, рассчитывающих на особые отношения с Трампом, Москва, по его словам, не питает подобных ожиданий.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.