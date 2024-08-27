В Польше не смогли оценить масштаб участия своих наемников на стороне ВСУ
В польском МИД не назвали количество воюющих за ВСУ поляков-наемников, пишет РИА Новости.
Варшава не владеет цифрами о примерной численности поляков-наемников, воюющих на стороне Киева, заявил РИА Новости представитель польского МИД, пожелавший сохранить анонимность.
Польские законы допускают участие в военных конфликтах, но с определенными законами условиями.
«Для этого необходимо получить согласие министра внутренних дел и администрации, а в случае бывших военнослужащих — согласие министра национальной обороны», — сообщил источник агентства.
При этом нельзя иметь судимость или долги по налогам, отметил он.
Поэтому, большинство поляков, воюющих на Украине, «поехали туда на свой страх и риск», так как им грозит судебное преследование, отмечается в публикации.