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В польском МИД не назвали количество воюющих за ВСУ наемников

В польском МИД не назвали количество воюющих за ВСУ поляков-наемников, пишет РИА Новости .

Варшава не владеет цифрами о примерной численности поляков-наемников, воюющих на стороне Киева, заявил РИА Новости представитель польского МИД, пожелавший сохранить анонимность.

Польские законы допускают участие в военных конфликтах, но с определенными законами условиями.

«Для этого необходимо получить согласие министра внутренних дел и администрации, а в случае бывших военнослужащих — согласие министра национальной обороны», — сообщил источник агентства.

При этом нельзя иметь судимость или долги по налогам, отметил он.

Поэтому, большинство поляков, воюющих на Украине, «поехали туда на свой страх и риск», так как им грозит судебное преследование, отмечается в публикации.