В Подмосковье состоялось обучение общественных наблюдателей

28 августа в Красногорском ДК «Подмосковье» прошёл обучающий семинар для общественных наблюдателей, которые примут участие в избирательной кампании по выборам депутатов Советов депутатов городских округов, назначенных на 6–8 сентября 2024 года, сообщили в министерстве информации и молодежной политики.

На территории Московской области проводится 28 избирательных кампаний — это выборы депутатов Советов депутатов в 25 муниципалитетах, а в 3 округах — дополнительные выборы местных депутатов.

Об организации и проведении общественного наблюдения на выборах рассказали представители Общественной палаты Московской области. Эксперты рассмотрели с участниками встречи вопросы правового регулировании статуса общественного наблюдателя и разобрали примеры возможных нестандартных ситуаций, которые могут возникать на избирательных участках.

Общественные наблюдатели будут работать на всех избирательных участках, организованных в муниципалитетах, где проводится голосование, а также осуществлять мониторинг организации дополнительных форм голосования.

С приветственным словом к участникам семинара обратилась Татьяна Дмитриева, руководитель штаба общественного наблюдения, Первый заместитель Председателя ОПМО:

«Институт общественного наблюдения является неотъемлемым элементом общественного контроля со стороны институтов гражданского общества в отношении функционирования избирательной системы. Активное участие этих субъектов в избирательном процессе формирует чувство общей ответственности за итоговый результат выборов, — рассказывает Татьяна Дмитриева. — Наличие правовых возможностей осуществлять общественный контроль на выборах выступает фактором повышения стабильности государственного развития. Нам, как представителям общественного сектора, приятно понимать, что таких правовых возможностей из года в год становиться всё больше. Это приводит к росту уровня доверия граждан к институту общественного контроля, а также повышению доверия населения к итогам выборов», - подытожила Татьяна Дмитриева.

На семинаре презентовали разработанную Общественной палатой России памятку для общественного наблюдателя. Она представляет собой свод правил, которым на избирательных участках должен следовать каждый наблюдатель. Порядок его действий в ходе трехдневного голосования пошагово прописан в документе.

Штаб Общественного наблюдения за выборами Общественной палаты Московской области будет работать все 3 дня голосования с 08:00 до закрытия избирательных участков.

Организована работа горячей линия по номеру телефона +7 (499) 550-60-89 для обращения граждан по вопросам относительно избирательного процесса и оперативной фиксации сигналов о возможном его нарушении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.