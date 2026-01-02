В Пекине обвиняют Starlink в двойном использовании

Китай заявил в ООН о военной угрозе со стороны спутниковой сети Starlink

На неформальном заседании Совета Безопасности ООН, созванном по инициативе России, представитель Китая выступил с заявлением, назвав мега-группировку спутников Starlink компании SpaceX угрозой национальной и международной безопасности, сообщает РБК .

Как сообщает South China Morning Post, китайская делегация указала на ряд опасных инцидентов, включая сближение спутника с китайской орбитальной станцией в 2021 году и недавний распад другого аппарата.

Китайский дипломат заявил, что спутники Starlink используются для военной разведки, а также применяются «террористическими и сепаратистскими группами». По мнению Пекина, военное использование коммерческих спутниковых сетей усугубляет риск гонки вооружений в космосе.

В ответ Китай активно развивает собственные орбитальные группировки, такие как Qianfan и Guowang, а китайские ученые и инженеры, включая специалистов Народно-освободительной армии, изучают методы нейтрализации угрозы, включая лазерные системы на подводных лодках и аппараты с ионными двигателями для уничтожения или вывода из строя чужих спутников.

