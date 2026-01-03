Оппозиционные партии в Чехии планируют инициировать голосование о смещении с должности спикера парламента главы движения «Свобода и прямая демократия» Томио Окамуры. Он негативно высказался про Украину в новогоднем обращении к соотечественникам 1 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ЧТК.

1 января Окамура сказал, что нельзя за материальные средства чехов приобретать оружие и отправлять его Киеву для поддержания конфликта. По мнению парламентария, боестолкновения выгодны западным фирмам и правительствам. К тому же, «украинские воры из окружения хунты Зеленского устанавливают туалеты из золота».

Еще Окамура понадеялся, что Украину не возьмут в Евросоюз.

Депутаты Гражданской демократический партии, STAN, Чешской пиратской партии, TOP 09 и Христианско-демократического движения согласовали общую процедуру голосования об увольнении спикера. Также они надеются, что во время процедуры их поддержит хотя бы часть депутатов от правящей сейчас партии в Чехии.

На Украине тоже не оценили высказывания Окамуры. Против них высказался посол государства в Чехии Василий Зварыч и спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

