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В Париже пройдет манифестация за выход Франции из Евросоюза

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо рассказал, что в Париже пройдет манифестация за выход Франции из ЕС, сообщает РИА Новости .

«Большая национальная манифестация за Frexit (выход Франции из ЕС — ред.) в эту субботу, 22 февраля, в Париже», — написал Филиппо в соцсети Х.

По его словам, выход из ЕС позволил бы Франции отстаивать свои национальные интересы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Telegram-канале, что призрак наполеонизма бродит по Европе.

Так она прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Париж возьмет на себя полную ответственность за мир и безопасность в ЕС.