«В отличном настроении»: первые реакции российских министров после саммита
Белоусов и Силуанов прокомментировали итоги переговоров РФ и США
Министр обороны РФ Андрей Белоусов в беседе с корреспондентом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным заявил, что находится в отличном настроении после завершения переговоров между Россией и США на Аляске.
Краткий комментарий высокопоставленного чиновника прозвучал сразу по окончании встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Министр финансов Антон Силуанов оказался более сдержанным, заявив журналистам: «Вы узнаете все, давайте позже».
Встреча глав государств продлилась два часа 45 минут.